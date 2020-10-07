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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عودة ريهام سعيد ببرنامج «صبايا الخير» على قناة النهار

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 05:49 م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
حسن أمين
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أعلنت شبكة قنوات النهار عن تعاقدها مع الإعلامية الكبيرة ريهام سعيد، لتعود مجددًا للشبكة والتي انطلقت معها ومنها في عام 2012 وحتى عام 2018، وحققت نجاحًا كبيرًا في تلك الفترة وصنعت العديد من الانفرادات وتبنت حملات خيرية كثيرة من خلال شاشة القناة، وذلك في جميع محافظات مصر.

وأضافت الشبكة في بيان لها، أنه يجري عقد جلسات عمل لتحديد موعد انطلاق البرنامج على شاشة المحطة بشكل جديد، لتمثل إضافة قوية للشبكة وللإعلام المصري في مجال العمل الخيري، والذي تعتبر ريهام سعيد من أكبر الداعمين له في السنوات الأخيرة.

وبدأت ريهام حياتها المهنية مذيعة ببرنامج "صبايا"، في 2003 بقناة مصرية خاصة، وتميزت تغطياتها بالشائكة والساخنة في تناول القضايا الاجتماعية والإنسانية، وعملت في عدد من القنوات الأخرى لتحافظ على نجاحها طوال قرابة 15 سنة مضت.

وكان للمذيعة عدد من التجارب الفنية، تنوعت بين العمل في الدراما والعمل على خشبة المسرح وحققت نجاحًا ملحوظًا في ظهورها الفني، وكانت البداية عام 2005 بمسلسل المرسى والبحار، ثم مسلسل مسك الليل عام 2008، وشاركت الفنان أحمد بدير بطولة مسرحية (مرسي عاوز كرسي).

كما أدت دور الفتاة الصعيدية بمسلسل شارع عبدالعزيز مع عمرو سعد، وشاركت في مسلسل الشك مع مي عز الدين، ولها مسلسل "قلوب" مع الممثلة علا غانم، ومسلسل ابن حلال في رمضان 2014.

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