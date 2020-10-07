سقوط لص الدراجات البخارية فى مدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب 22 واقعة سرقة دراجة نارية.أكدت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثانِ قيام سائق بارتكاب العديد من حوادث سرقة الدراجات النارية بأسلوب توصيل الأسلاك.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الدراجات النارية واعترف بارتكابه 22 واقعة سرقة دراجة نارية.تم بارشاده ضبط 13 دراجة من متحصلات نشاطه الإجرامى لدى عميله سيئ النية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.