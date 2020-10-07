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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا تتهم تركيا بمواصلة سياسة الإبادة الجماعية للأرمن

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:28 ص
نيكول باشينيان
نيكول باشينيان
وكالات
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قال رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، إن ما تقوم به أذربيجان وتركيا بمثابة "هجوم إرهابي"، وإن "جزءا منه هو استمرار لإبادة الأرمن في منطقة «كاراباخ».

وأضاف باشينيان في تصريح لشبكة "سكاي نيوز": "بالنسبة لي ليس هناك شك في أن هذه سياسة لاستمرار الإبادة الجماعية للأرمن، وسياسة لإعادة الإمبراطورية التركية".

بدورها اتهمت وزارة الدفاع الأرمينية أذربيجان بنشر قوات على الحدود الإيرانية بهدف القيام باستفزازات.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، آرتسرون هوفهانيسيان: "لليوم الثاني، بدأت وحدات القوات المسلحة الأذربيجانية، التي تفتقر إلى القدرات الكافية للقيام بعمليات هجومية فعالة، باللجوء إلى الاستفزازات".

وأوضح المتحدث أن "نشر قوات أذربيجانية على الحدود بين كاراباخ وإيران يهدف إلى دفع القوات هناك لإطلاق النار باتجاهها، ما يعني باتجاه الحدود الإيرانية".

وتشهد منطقة «كاراباخ» المتنازع عليها، معارك منذ 27 الشهر المنقضي بين الجيش الأذربيجاني والجيش الأرميني، تسببت في مقتل وإصابة العشرات، بينهم مدنيون.

وأكدت تركيا باستمرار استعدادها للوقوف إلى جانب أذربيجان وتقديم المساعدة إذا طلبت باكو ذلك، داعية أرمينيا إلى الانسحاب من «كاراباخ».

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