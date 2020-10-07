انتداب المعمل الجنائي لكشف أسباب حريق «سوق السهاريج» في قنا

كشف مصدر أمني بمديرية أمن محافظة قنا، أنه سوف يتم انتداب المعمل الجنائي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لمعرفة أسباب حريق "سوق السهاريج" في مدينة قنا، أحد أكبر الأسواق التجارية في المحافظة، الذي بدأ في الاشتعال بالساعات الأولي من صباح اليوم الأربعاء، دون وقوع خسائر بشرية.وكان اللواء محمد أبوالمجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا، من اللواء محمد ياسر، مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، يفيد باشتعال النيران، في عدد من المحال التجارية، عبارة عن معارض ملابس وسجاد، بمنطقة السهاريج، بمدينة قنا.وهرعت سيارات الإطفاء والحماية المدنية، إلى موقع الحادث بمدينة قنا، وتمت السيطرة على النيران دون وقوع خسائر بشرية.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة، وكشف أسباب الحريق وحصر التلفيات.