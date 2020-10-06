مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

كشف مصدر أمني بمديرية أمن محافظة قنا، الثلاثاء، عن أن فيديو سحل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمركز قوص، والذي انتشر خلال الساعات القليلة الماضية، لم يحدث خلال هذا الأسبوع، إنما هي واقعة قديمة.وأضاف المصدر، لـ«الدستور»، أن الواقعة كانت منذ أكثر من أسبوع، وتم تصوير الفيديو وتوثيق واقعة التنمر على شاب من ذوي الهمم، والذي انتشر عبر منصّات التواصل الاجتماعي.وباشرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا التحقيقات، وفحص الفيديو لسحل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الشارع بمركز قوص جنوبي المحافظة.ووفقًا لتحريّات المباحث الجنائية، فإن الشاب المسحول من ذوي الهمم ويدعى علي صابر، مقيم في منطقة شارع القيسارية بمركز قوص، حيث ظهر خلال الفيديو المنتشر قيام شاب بجرّه من قدمه وسحله في الشارع وسط ضحكات أقرانه وأصدقائه.وظهر الشاب يجر الرجل من قدمه وهو يحاول الإفلات وظل يتوسل للشاب أن يتركه، إلا أن الشاب لم يعره أي اهتمام وظل يجره في الشارع، كما ضربه ضربة موجعة في صدره، وسط حالة من الغضب الشديد من مستخدمي «فيسبوك».