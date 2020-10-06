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الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 الموافق 19 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأسد: نستطيع تأكيد إرسال مسلحين من سوريا إلى كاراباخ

الثلاثاء 06/أكتوبر/2020 - 09:30 ص
بشار الأسد
بشار الأسد
مروة عنبر
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أكد الرئيس السوري بشار الأسد، إن تركيا تستخدم الإرهابيين من سوريا ودولا أخرى في المعارك التي تشهدها منطقة كاراباخ بين أذربيجان وأرمينيا.

وتابع الأسد في مقابلة نشرتها وكالة الإعلام الروسية، اليوم الثلاثاء: "نستطيع تأكيد إرسال مسلحين من سوريا إلى كاراباخ، أنقرة استخدمت هؤلاء الإرهابيين القادمين من مختلف الدول في سوريا، استخدموا المسلحين السوريين في ليبيا، بالإضافة إلى جنسيات أخرى، وبالتالي من البديهي والمحتمل جدا أنهم يستخدمون تلك الطريقة في كاراباخ، لأنه كما قلت سابقا فإنهم هم الطرف الذي بدأ هذا الصراع وشجعوا عليه".

واتهم الرئيس الأسد، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في كاراباخ، وفقا لفضائية "سكاي نيوز" عربية.

وشدد الأسد على أن أردوغان يعمل على إشعال الحروب لصرف انتباه الأتراك عن المشاكل الداخلية، خاصة بعد فضائح تتعلق بعلاقاته بتنظيم داعش.

وقال الرئيس السوري، إن الجميع يعرف أن تنظيم داعش كان يبيع النفط السوري عبر تركيا وبحماية أمريكية.

وأضاف الأسد أن الدول الغنية متواطئة مع الرئيس التركي في دعم الإرهاب، مشيرا إلى أن تركيا باتت أداة لتنفيذ سياسة هذه الدول.

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