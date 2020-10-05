رئيس الأسقفية يهنئ السيسي بذكرى نصر أكتوبر

هنأ الدكتور منير حنا رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى نصر أكتوبر العظيم، في برقية تهنئة بعثها لرئاسة الجمهورية مؤكدًا فيها على أن حرب أكتوبر رسالة تبرز تمسك المصريين بتراب بلادهم.ووجه "حنا" التهنئة لجموع المصريين في الذكرى الـ٤٧ لمعركة العبور العظيم قائلًا: "حرب أكتوبر محت آثار النكسة وأعادت لمصر هيبتها ومكانتها كقوة إقليمية مؤثرة سياسيًا وعسكريًا وشعبيًا".وأضاف: "في هذه المناسبة، نشكر الله على أن روح نصر أكتوبر مازالت فاعلة ومؤثرة في مؤسستنا العسكرية المصرية التي يدفع أبنائها يوميًا دمهم ثمنًا للحرية والكرامة في معارك الحرب على الإرهاب".واستكمل: "نحمد الله أن روح نصر أكتوبر مازالت تقود بلادنا نحو الرخاء والتقدم والتنمية بعد أن انتقلت حالة الانتصار لجيل جديد من العسكريين المصريين أنقذوا البلاد في لحظات حالكة إبان ثورة 30 يونيو بعد أن طالب المصريين جيشهم بالتدخل لإنقاذ البلاد من مصير مجهول".واختتم: "نصلي باسم الكنيسة لمصر وللقيادة السياسية أن تظل ذكرى نصر أكتوبر حافزًا ودافعًا لمسيرة التقدم والتنمية والأمان".