الأربعاء.. فرقة أم كلثوم تُحيي حفلًا فنيًا بـ«الموسيقى العربية»

يقيم الدكتور أشرف زكي، رئيس أكاديمية الفنون، في الخامسة من مساء الأربعاء حفلًا ضخمًا، بحضور كبار الموسيقيين في مصر والأكاديميين بمعهد الموسيقي العربية (كونسرفتوار) وعدد كبير من نجوم الفن إضافة إلى حضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.وكان من المقرر إقامة الحفل الأحد إلاّ أنه تم تأجيله بسبب وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت منذ أيام، بينما يشهد الحفل عودة فرقة أم كلثوم للغناء مرة أخرى، فيما قال مصدر من منظمي الحفل لـ«الدستور» إن الدكتور أشرف زكي سيقوم بدعوة عدد كبير من النجوم في البروفة التي تمت مؤخرًا.ويُحيي الحفل فرقة الموسيقى العربية بالأكاديمية ونجوم فرقة أم كلثوم، إضافة إلى التكريمات التي ستقدم إلى أساتذة معهد الموسيقي العربية، وتكريم أوائل المعهد من خريجي دفعة 2018 و2019.