العواصف تقطع التيار الكهربائى عن 13 ألف منزل في التشيك

تسببت العواصف المصحوبة برياح شديدة في التشيك، اليوم الأحد، في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 13500 منزل بعدة مناطق في البلاد.وذكر راديو "براغ" الدولي أن العواصف بدأت ظهر أمس، وأن انقطاع الكهرباء حدث بالشكل الأكبر في منطقتي "مورافيا" و"بوهيميا"، مضيفا أن عددا كبيرا من أعمدة التيار تضررت بسبب سقوط الأشجار الناجم عن العواصف الشديدة.