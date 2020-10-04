«دمياط» تقيم مسابقة أفضل جدارية احتفالًا بنصر أكتوبر

أكد "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، وجهت بإقامة مسابقة لاختيار أجمل جدارية بمدارس المحافظة تحاكي انتصارات وملحمة حرب أكتوبر المجيدة.كما وجهت المحافظ بعمل بانوراما فنية بجميع المدارس تسجل إنجازات مصر خلال الفترة الماضية والحالية كالطرق والمصانع والتوسع الزراعي والمدن الجديدة والعاصمة الإدارية.وأشار "وكيل الوزارة" خلال زيارته لعدة مدارس بإدارتي ميت أبو غالب وكفر سعد التعليمية، إلى أن الأعمال لابد أن تحاكي انتصارات وملحمة انتصار أكتوبر المجيدة لتبث روح الانتماء والمواطنة داخل المدارس كما تهدف المسابقة لتعريف الأجيال الجديدة بانجازات المصريين.وأضاف "عثمان" أنه من هنا ينطلق حب الوطن، ويترسخ الانتماء، فالأسرة مسئولة والمجتمع مسئول والمؤسسة التربوية «المدرسة» مسئولة عن غرس هذا الحب في قلوب أبنائنا الطلبة، وتنمية ذلك الحب والانتماء، فأعظم هدية نقدمها للوطن تكون عن طريق رد الجميل، فالوطن قدم لنا الكثير، وعلينا رد ذلك الجميل عن طريق تقدير واحترام ممتلكات الوطن، فالمدرسة وما تحتويه من أثاث وأدوات خاصة بالتعليم، تعد من ممتلكات الوطن، ومن الواجب علينا تعليم الطلبة بالمدرسة، المحافظة عليها وعلى نظافتها ونظافة الشوارع العامة، وعدم رمي الأوساخ والمخلفات فيها. فهذا جزء من حب الوطن وحب الوطن من الإيمان.