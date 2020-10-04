ضبط 11 قضية تهريب بضائع بـ8 ملايين جنيه

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط (11) قضية تهريب أبرزها (مستحضرات تجميل – مستلزمات طبية - قطع غيار هواتف محمولة – ملابس متنوعة - بضائع أجنبية الصنع – خردوات وبضائع متنوعة – معدات مستعملة – أقمشة ) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من 8 ملايين جنيه.ونجحت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (9) قضايا، وفى مجال الأمن العام: ضبط عدد (33) قضية أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح)، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1048) مخالفة مرورية متنوعة.وتمكنت الجهود فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (195) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط (1) قضية بمضبوطات بلغت أكثر من (109 ألف يورو )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.