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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

تعيين 1540 شابا والترخيص بمزاولة الحرفة لـ2336 عاملا بالقليوبية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:05 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية  1540 شابا، بينهم 19 من ذوي القدرات، منهم 8 أناثًا و11 ذكورًا، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين 5040 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل ، فضلًا عن توفير 468 فرصة عمل.

وأوضحت مدير المديرية إيمان السيد، أن التقرير الشهري المقدم للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضي، تضمن قيام المديرية بإجراء قياس مستوى مهارة 1192 عاملا على المهن المختلفة، واستخراج 1144 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 3 شهادات  قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و6 خطابات لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية فى هذا الشأن.

وأضافت أن المديرية قامت بصرف منحًا لرعاية العمالة غير المنتظمة من المسجلين بالمديرية، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه  24 ألف جنيه   لـ 8 عمال لرعايتهم صحيًا وإجتماعيًا، بالإضافة إلى تسجيل 35 عاملا غير منتظم جديد ليصبح إجمالى ما تم تسجيله على المنظومة 190 ألف 109 عمال.

كما قامت المديرية في مجال التفتيش العمالي وعلاقات العمل بالتفتيش على 787 منشأة دوريا، وأسفر عن تحرير 206 محضرا، وإجراء التفتيش على 658 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 171 محضرًا للسلامة والصحة المهنية، وبلغت الشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 206 شكوى تم تسوية 14 منها وديا، وإحالة 91  للقضاء، وحفظ 7 شكاوى، ومازالت هناك 97 شكوى تحت البحث والدراسة.

وقالت مدير المديرية: إنه تم فض إضراب وإعتصام لمجموعة من العاملين بشركة "تى لاند سي"، ومجموعة شركات "كريازي" وتم عودة العاملين لعملهم مرة أخري بعد تحقيق مطالبهم، وذلك عن طريق مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

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