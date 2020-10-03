موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة

تفتح وزارة القوى العاملة تسجيل البيانات والمعلومات الشخصية، على المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة خلال أيام عبر رابط الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.manpower.gov.eg/، والمقدرة بـ500 جنيه شهريا المتضررين من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرفها حتى نهاية سنة 2020.





خطوات تسجيل البيانات للحصول على منحة ال 500 جنيه





1_ تسجيل الدخول عبر رابط موقع وزارة القوى العاملة

2_ اتباع كافة الخطوات المطلوبة من الضغط على زر "التقديم"

3_ كتابة البيانات كاملة الراغب في الاستفادة من المنحة الرئاسية المتمثلة في الاسم رباعي والرقم القومي ورقم الهاتف المحمول، المؤهل الدراسي.

4_ حالة العمل "مستمرة أم متوقفة"





5_ اسم المحافظة المقيم فيها الراغب في الاستفادة من المنحة الرئاسية





6_ الضغط على على زر إرسال الموجودة أسفل الاستمارة الالكترونية بالموقع.





خطوات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

1_ ترسل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رسالة sms للرقم الهاتف المحمول المسجلة في استمارة المنحة.





2_ يتم توزيع المستفيدين من المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة على ثلاث دفاعات للصرف دون تزاحم شهريا.





5_ سيتم الصرف خلال 5 أيام من إرسال الرسالة من خلال ماكينة الصرف الآلي ATM.





6_ سيتم توزيع المنحة الرئاسية عن طريق 14 ألف ماكينة صرف آلية على مستوى الجمهورية.





7_ ستيم تحديد يومين المتخلفين عن الصرف في المواعيد المحددة لهم.





لجنة لتحديث بيانات الراغبين في الحصول المنحة الرئاسية لمستحقيها

أكدت وزارة القوى العاملة على تشكيل لجنة لتحديث بيانات الراغبين في الحصول على المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة والمقدرة بـ500 جنيه شهريا عقب معرفة موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة، وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من المتضررين من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





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في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار صرف منحة 500 للعمالة غير المنتظمة المتضررين من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي بلغ إجمالي صرفها خلال المراحل السابقة نحو ملياري و400 مليون و314 ألف جنيه، يعكف الكثير على محركات البحث لمعرفة موعد تفعيل رابط تسجيل العمالة الغير منتظمة وزارة القوى العاملة.