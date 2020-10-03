القادرية البودشيشية تنظم ليلة الوصال الثالثة والعشرين اليوم

قررت مؤسسة الملتقى، التي يرأسها الدكتور منير القادري بودشيش، في إطار شراكتها مع مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الجمال، تنظيم الليلة الرقمية الثالثة والعشرين ضمن فعاليات ليالي الوصال، مساء اليوم السبت 3 أكتوبر 2020، عبر صفحة مؤسسة الملتقى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".ووفق الإعلان الصادر عن مؤسسة الملتقى سيشارك في إحياء هذه الليلة الروحية مجموعة من العلماء ورجال الفكر بمداخلات ذات طابع علمي، مع عرض تجارب لشخصيات من جنسيات مختلفة، اختارت سلوك التربية الصوفية، إضافة إلى فتح المجال لنقاش تفاعلي مباشر من خلال الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها المتابعون لهذا السمر الروحي، كما ينتظر مشاركة مجموعة من المنشدين والمداحين المتألقين من داخل المغرب وخارجه، إلى جانب فقرات أخرى متنوعة.وتجدر الإشارة إلى أن البث الحي سيكون ابتداء من الساعة 21.00.