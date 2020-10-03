العراق تتخذ عدة إجراءات لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اتخاذ بلاده عدد من الإجراءات الأمنيّة، التنظيميّة، والسياسيّة، والدبلوماسيّة لوقف الهجمات على المنطقة الخضراء والمطار.وقال حسين، خلال اتصال هاتفي تلقاه مساء أمس الجمعة من وزير الخارجيّة الأمريكيّ مايك بومبيو، إنه سوف تكون هناك نتائج إيجابيّة ملموسة في القريب العاجل.وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان نشرته على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، أن الحديث خلال الاتصال ركز على العلاقات والروابط الثنائيّة بين البلدين، وعلى القرار المبدئيّ للإدارة الأمريكيّة بسحب السفارة من بغداد.وعبّر الوزير حسين عن القلق تجاه هذا القرار رغم كونه قرارًا سياديًّا يخصّ الجانب الأمريكيّ، ولكن قد يُؤدّي إلى نتائج لا تصُبُّ في مصلحة الشعب العراقيّ.وطبقا للموقع، أكّد الوزير الأمريكيّ أنّ العلاقات الأمريكيّة-العراقيّة مُهمّة للجانبين.وناقش الوزيران مُختلِف الاحتمالات المستقبليّة بالنسبة لوضع البعثات الدبلوماسيّة في بغداد، ووعد الوزير الأمريكي بأخذ ما طُرِحَ في النقاش بعين الاعتبار، كما أكّد الجانبان أهمّية الاستمرار في تبادل وجهات النظر، والتواصُل من أجل إيجاد حُلُول لهذه الأزمة.