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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

رفض دعوى استبعاد عبدالرحيم علي من انتخابات مجلس النواب

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 11:31 م
عبدالرحيم علي
عبدالرحيم علي
عماد سليمان
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قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من، رجب أحمد رواش إبراهيم، مرشح عن دائرة العجوزة والدقي والجيزة، والتي طالب فيها باستبعاد المرشح السابق عبد الرحيم على محمد عبدالرحيم من الترشح لانتخابات مجلس النواب.

وقال "رجب"، في دعواه إن علي لم يحضر جلسات مجلس النواب الماضي وتم سؤاله من قبل لجنة القيم بالمجلس عن عدم حضوره جلسات المجلس.

حملت الدعوى رقم 61466 لسنة 74 قضائية.

وقالت الدعوى، إن عبدالرحيم علي خالف تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات وبدأ الدعاية مبكرة وهناك يفط له في أرض اللواء منذ 5 أيام.

واستكمل، نرجو استبعاده لأنه محسوب على الدائرة بالكذب وهو ليس من أهل الدائرة لأنه من محافظة المنيا ولم يتواجد ولم يحل أي مشكلة من مشاكل الدائرة.

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