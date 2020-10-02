القضاء الإداري يرفض دعوى السادات ويقضي باستبعاده من انتخابات النواب

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى رقم ٥٦١٨٣، المطالبة بإلغاء قرار استبعاد اسمه من كشوف الناخبين.أقام الدعوى البرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، طالبا بوقف انتخابات مجلس النواب، ثم عدل طلباته في صحيفة الدعوى بإصدار حكم بأحقيته في الترشح لانتخابات مجلس النواب ٢٠٢١، وإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشحه.وجاء نص الدعوى، بإلغاء قرار فتح باب الترشح والمؤرخ 12 سبتمبر 2020، مستندة علي أن المادة 106 من الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019 نص على أن «مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماعه له ويجري انتخابات المجلس الجديد خلال الــ60 يوما السابقة على انتهاء مدته».مما يجب أن تكون الدعوة للانتخابات في نوفمبر القادم وليس سبتمبر الجاري، وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة القانون».