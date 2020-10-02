فرقة توشكى تشعل احتفالية نصر أكتوبر بأسوان (فيديو)
الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 10:09 م
أسوان_إسراء توفيقطباعة
قدمت فرقة توشكى للفنون الشعبية عرضًا مبهرًا في أسوان، مساء اليوم الجمعة، احتفالا بالذكري 47 لنصر أكتوبر وسط أجواء مليئة بالوطنية وحب الوطن ودعم السلام.
وتضمنت الاحتفالية رفع الأهالي لعلم مصر والرقص على الأغنيات الوطنية.
احتشد عدد كبير من أهالي أسوان للاحتفال بانتصارت أكتوبر المجيدة في ميدان الدكتور مجدي يعقوب. اضغط
وتضمنت الاحتفالية رفع الأهالي لعلم مصر والرقص على الأغنيات الوطنية.
احتشد عدد كبير من أهالي أسوان للاحتفال بانتصارت أكتوبر المجيدة في ميدان الدكتور مجدي يعقوب. اضغط