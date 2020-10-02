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الجمعة 02 أكتوبر 2020 الموافق 15 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط عاطل يعرض زوجته وصديقتها عبر «فيسبوك» للدعارة

الجمعة 02/أكتوبر/2020 - 04:57 م
ضبط عاطل
ضبط عاطل
مريم جبل - عمرو المزيدي
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نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أحد الأشخاص وسيدتين بالقاهرة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي عبر شبكة الإنترنت في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لا سيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والتصدي لكافة الممارسات المنافية للآداب العامة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعى، إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك " تحوى العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى من خلالها المُعلن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي لمدة أسبوع تحت ستار الزواج العرفي محدد المدة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه أحد الأشخاص (بدون عمل – مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة- له معلومات جنائية) وبصحبته سيدتان (زوجته – مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة – لها معلومات جنائية، وإحدى السيدات "بدون عمل" – مقيمة بدائرة قسم شرطة الأربعين بمحافظة السويس – لها معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وذلك حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة أحدها خاص بالمتهم الأول محمل عليه الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الآثم).

وبمواجهتهم أقر المتهم الأول بقيامه بتسهيل واستغلال زوجته وعدد من السيدات لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى على النحو المشار إليه، موضحا أنه أنشأ الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، كما أقرت المتهمتان باعتيادهما ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ يتقاسمونها فيما بينهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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