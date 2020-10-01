مدير صحة السويس يزور مصابى حادث السخنة (صور)

قام الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس، ترافقه الدكتورة ماري صبحي مدير إدارة المستشفيات بالمديرية، بتفقد مصابي الحادث الذي وقع على طريق السخنة صباح اليوم، بعد وصولهم لمستشفى السويس العام، حيث تابع "البرعي" الإجراءات التي تم اتخاذها مع المصابين من أشعات وتحاليل وعمليات وغيرها وتأكد من تواجد جميع الأطباء المعنيين من إخصائي الجراحة والعظام واستدعاء التخصصات الأخرى وفقًا لاحتياج الحالات.وصرح "البرعي" بأن عدد المصابين ١٥ مصابا وحالة وفاة واحدة فى موقع الحادث، وقد وجد جميع الفرق الطبية متواجدة والمستلزمات الجراحية متوفرة وجميع أدوية الطوارئ أيضًا متوفرة، وقد تواجد معه وكيل المستشفى والمدير الإداري وجميع العاملين بقسم الطوارئ وتوجه "البرعي" بالشكر للمسعفين وهيئة الإسعاف على سرعة نقل المصابين وأثنى على عملهم المتميز.