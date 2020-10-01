تصديق الرئيس على ضريبة الدمغة يصعد بمؤشرات البورصة

ارتفعت أسهم ومؤشرات البورصة بنحو جماعى لدى إغلاق معاملات، اليوم الخميس، أولى تعاملات شهر أكتوبر، بدعم من عمليات شراء واضحة، على خلفية تصديق الرئيس على تعديلات أحكام ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة وقانون الضريبة على الدخل.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 620.8 مليار جنيه.ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 56. 0%، بما يعادل 62 نقطة، ليغلق عند مستوى 11051 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إي جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 97. 0%، بما يعادل 19.3 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 2022 نقطة، وسط تداولات متوسطة تخطت المليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 331.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 41.5 ألف صفقة شراء وبيع.من ناحية أخرى قالت الرقابة المالية، إن رئاسة الجمهورية اعتمدت تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.وأضافت الرقابة المالية منذ قليل، أن هذه التعديلات يتم العمل بها باليوم التالي لنشرها بالجريدة الرسمية.وأشارت الرقابة المالية إلى أن البرلمان قام أخيرًا بالموافقة على خفض ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء إلى 5 في الألف، بدلًا من 1.5 في الألف في ظل الإجراءات التي اتخذت لدعم البورصة، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا.كما أشارت إلى أنه تم ضريبة الدمغة للمتعاملين غير المقيمين بواقع 1.25 في الألف، يتحملها البائع والنسبة نفسها يتحملها المشتري، كما تم إلغاء الضريبة على الأوراق المالية التي تتم في الجلسة ذاتها.