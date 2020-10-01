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الخميس 01 أكتوبر 2020 الموافق 14 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط بواب هتك عرض ابنتيه بالشرقية

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 01:30 م
ضبط بواب
ضبط بواب
سارة الوردانى
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ألقت الأجهزة الأمنية، بمركز شرطة الحسينية، بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، القبض على أب متهم باغتصاب ابنتيه، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، عن ورود بلاغ من "ش. م"، 22 سنة وشقيقتها "ن"، 18 سنة، يفيد تعدي والدهما، 47 سنة، يعمل بوابا بالقاهرة، عليهما جنسيا كرها عنهما واغتصابهما.

قالت" ش" الابنة الكبرى فى التحقيقات إن والدتهما منفصلة عن والدها وهى فى سن صغيرة ولديها 3 شقيقات بنات، قام والدها بالتعدى عليهن جنسيا كرها عنهن وقامت أكثر من مرة بالهروب من المنزل، وتعرضت لتهديد شديد فى حال تحريرها محضرا ضده.

فيما توجهت قوة أمنية من مركز شرطة الحسينية، برئاسة الرائد محمود كمال، رئيس مباحث الحسينية، للقبض على الأب من محل عمله بالقاهرة.

وبمواجهته بما هو منسوب إليه أنكر، وتمت إحالته للنيابة العامة بالحسينية التى قررت حجزه لحين ورود تحريات المباحث، وعرض نجلتيه على الطب الشرعى لبيان مدى صحة الواقعة من عدمها.

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