العراق تعلن مقتل 3 «دواعش» في «صلاح الدين»

أفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، بأن قوة أمنية قتلت ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" بعدما حاصرتهم داخل نفق في محافظة صلاح الدين.وقالت خلية الإعلام الأمني- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"ـ إن القوات الأمنية في قيادة عمليات صلاح الدين وخلال العملية العسكرية الجارية في وادي الثرثار، تمكنت من رصد ثلاثة من عناصر عصابات داعش الإرهابية داخل نفق، وعملت على محاصرتهم، وعثرت على ثلاث دراجات نارية قرب النفق مغطاة ببطانيات في وادي الصفا.وأضافت أنه "تمت معالجة النفق وقتل من فيه من قبل سرية هندسة ميدان قيادة عمليات صلاح الدين".وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت أمس الأربعاء عن انطلاق عملية أمنية في وادي الثرثار لملاحقة عناصر "داعش".