الليلة.. العرض الراقص «أعمق مما يبدو على السطح» بمسرح الجمهورية

يحتضن مسرح الجمهورية في الثامنة مساء اليوم٬ العرض المسرحي الراقص "أعمق مما يبدو علي السطح" والذي تقدمه فرقة الرقص المسرحى الحديث٬ تصميم وإخراج مناضل عنتر.يسعى العرض من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والإضاءة والديكورات لتأكيد نسبية الثوابت المنطقية التى ترسخت فى العقل الإنسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية.ويؤكد العرض أن كل ما في الكون نسبي بما فيه الزمن فالوقت على الأرض مثلًا ليس كنظيره فى الكواكب والمجرات الأخرى٬ وإذا كانت الحقائق التى يعتقد الجميع أنها بديهيات غير قابلة للمراجعة قد تختلف باختلاف الزمان والمكان فإن قتل الناس بعضهم البعض من أجل الرأي يصبح مزحة ضخمة لا تضحك أحد.فاختلاف الأفكار والرؤى وارد وطبيعى كاختلاف البشر أنفسهم ولذلك يعزز العرض فكرة احترام أراء الآخرين وقبول الاختلاف الفكرى.