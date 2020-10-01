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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص فى «وقف انتخابات النواب»

الخميس 01/أكتوبر/2020 - 12:13 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
عماد سليمان
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قضت محكمة القضاء الإداري، بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى المقامة من هشام محمود محمد المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، والمطالبة بإلغاء قرار الهيئة الوطنية للأنتخابات رقم 52 لسنة 2020 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا للاختصاص.

وأقام الدعوى هشام محمود محمد، المحامي بالنقض والإدارية العليا، وكيلًا عن مصطفى الشحات أحمد سلطان، والتي حملت رقم 62078 لسنة 74ق، واختصمت كلًا من رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته، ووزير العدل، بصفته.

وقال المدعي في دعواه، إن الهيئة الوطنية لأنتخابات قد أصدرت القرار رقم ٥٢ لسنة ٢٠٢٠ بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب، مما يخالف نص الدستور الصادر عام ٢٠١٤ والمعدل في عام ٢٠١٩ في المادة ١٠٦ منه على، أن مدة عضوية مجلس النواب 5 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته.

وتابع المدعي أنه على هذا النحو يتضح من النص الدستوري أن مجلس النواب القائم تنتهي مدته في ٢٠٢١١١١ ومن ثم تكون الدعوى للانتخابات قبل هذا التاريخ بستين يوما بما يجب أن تكون في نوفمبر القادم ٢٠٢٠ وليس سبتمبر الجاري.

وأضاف أن القرار الصادر من الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين يعد على هذا النحو مخالفًا لأحكام الدستور المصري، ذلك لأنه يتضح بما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرطًا وهو الدعوة لانتخابات مجلس النواب خلال الستين يوما الأخيرة من المجلس المنعقد، وأن مدة المجلس القائم تنتهي في ١١ يناير ٢٠٢١ فيجب أن تكون في نوفمبر القادم وهو ما أصاب القرار بالعوار الدستوري ومخالفة لصحيح القانون.

وأردف المدعي، أن دعوة الناخبين إلى إجراء العملية الانتخابية قبل موعدها بحوالي شهرين لا يضمن على وجه الإطلاق سلامة تلك العملية الانتخابية، الأمر الذي يخل بكافة الضمانات التي منحها المشرع لصالح المترشح في تلك العملية الانتخابية، حيث إن دعوة الناخبين إلى إجراء الاقتراع قبل موعده ينتقص من الوسائل المتاحة للمترشح في الدعاية الانتخابية، كما ينتقص من المدة الزمنية التي تسمح له بنشر برنامجه الانتخابي على جموع الناخبين في دائرته.

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