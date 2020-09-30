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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل 1500 دولار

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:59 م
ضبط شبكة لممارسة
ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب
مريم جبل - عمرو المزيدي
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رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات الإلكترونية على أحد التطبيقات الإلكترونية تحوى على العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات التى يبدي من خلالها المُعلن استعداده لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنها إحدى السيدات (بدون عمل – مقيمة بمحافظة السويس - لها معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبصحبتها فتاة أخرى (بدون عمل – مقيمة بمحافظة القاهرة- لها معلومات جنائية)، وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، وبَحوزتهما (5 هواتف محمولة "أحدها خاص بالمتهمة الأولى يحوى الرسائل والمحادثات التي تدل على صحة التحريات" ومبلغ مالى).

وبمواجهتهما أقرت المتهمة الأولى بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب وتسهيل واستغلال الثانية فى ذات الأعمال عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى قدره (1500 دولار أمريكى)، وأضافت أنها قد أنشأت الصفحة المُشار إليها لذات الغرض، وبمُناقشة المتهمة الثانية أكدت ما جاء بأقوال المتهمة الأولى

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة سير عملية التحقيقات.

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