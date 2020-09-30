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الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الموافق 13 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أبومازن وممثل الاتحاد الأوروبي يبحثان القضية الفلسطينية

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 09:54 م
محمود عباس
محمود عباس
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تلقى رئيس فلسطين محمود عباس، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا من الممثل الأعلى للشئون الخارجية وسياسة الأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الرئيس الفلسطيني أطلع بوريل خلال الاتصال على آخر المستجدات السياسية والاستعداد لعقد مؤتمر دولي بداية هذا العام، بالتنسيق مع اللجنة الرباعية الدولية، وذلك على أساس الشرعية الدولية.

وقال محمود عباس: "إننا نسعى لعقد الانتخابات الفلسطينية بمجرد التوصل إلى اتفاق مع جميع الفصائل، بدءا بالانتخابات البرلمانية ويليها انتخابات رئاسية".

ووجه عباس الشكر للاتحاد الأوروبي، مؤكدًا موقف الاتحاد الداعم ومساعدته الاقتصادية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشيرًا إلى السعي الدائم لتطوير الشراكة بين الجانبين إلى شراكة دائمة.

بدوره، أكد بوريل مواقف الاتحاد الأوروبي الثابتة لدعم حل الدولتين على أساس القانون الدولي، ومواصلة الدعم الاقتصادي وبناء المؤسسات، وتحسين أوضاع الفلسطينيين مشددا أن الاتحاد الأوروبي يؤيد بالكامل تنظيم الانتخابات الفلسطينية، مؤكدا تقديم الاتحاد الأوروبي المساعدات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات، فور صدور المرسوم الرئاسي.

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