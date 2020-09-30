ضبط إرهابي وتدمير 14 قنبلة في الجزائر

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن ضبط إرهابي وتسليم آخر نفسه، إضافة إلى تدمير 14 قنبلة بعدة ولايات، في عمليات نوعية نفذتها قوات الجيش خلال أسبوع.وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أنه نفذت قوات الجيش خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 29 سبتمبر الجاري، عدة عمليات أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة للقوات المسلحة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة.وأضاف البيان أنه تم توقيف الإرهابي عدي حمود المطلوب منذ 2005 في ولاية بومرداس (شمال)، كما سلم الإرهابي بن ميلود بشير نفسه للسلطات العسكرية بورقلة، بالإضافة إلى ضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي وكمية من الذخيرة.وأشار البيان إلى أنه خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من ولايات عين الدفلى وبومرداس (شمال) وتبسة وخنشلة وسكيكدة (شمال شرق)، تم كشف وتدمير 14 قنبلة و6 مخابئ تحوي مواد كيماوية ومواد غذائية وأغطية وأغراض أخرى.وأضاف البيان، أنه تم توقيف 29 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من إليزي وعين قزام (جنوب) وسوق أهراس (شمال شرق) وتلمسان (شمال غرب) وبومرداس (شمال).