موريتانيون يهاجمون الجزيرة ويصفونها بالكذب والتدليس

استنكر نشطاء موريتانيون تزوير وكذب قناة الجزيرة ضد منصة إعلامية موريتانية محلية واتهام القائمين عليها بتهم ملفقة ومزور من أجل استهداف الإعلام المحلي في موريتانيا.وهاجمت قناة الجزيرة في تقرير مزيف إحدى المنصات الإعلامية المحلية في موريتانيا وتسمى (الرؤية - La Vision) وتحدثت عن شبهات حول القائمين عليها وكذلك تمويلها، الأمر الذي أثار غضب الموريتانيين عبروا عنها تحت هاشتاقات متعددة، كان أبرزها "الجزيرة جريرة" في إشارة لمحتواها الإعلامي الذي ينشر ويزرع المؤامرات ضد البلدان العربية.وطالبوا الموريتانيون بالتصدي للجزيرة ومحاسبة القائمين عليها، مؤكدين أنها قناة هدم تجمع مجموعة من المرتزقة ينشرون الكذب والتلفيق وخيانة الأوطان.ونشر النشطاء مجموعة الجرائم التي ارتكبتها الجزيرة في حق دول المنطقة العربية خاصة منذ عام 2011 والترويج لأعمال الإرهاب والجماعات الإرهابية.