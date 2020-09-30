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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

نظر 78 دعوى خاصة بانتخابات «النواب».. اليوم

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
جريدة الدستور
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تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، نظر 78 دعوى خاصة بانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة أصدرت قرارًا بتأجيل نظر الدعاوى لجلسة اليوم، للاطلاع والرد على طلبات المحكمة التي أبدتها للمدعين.

كما قررت المحكمة تأجيل 25 دعوى أخرى لجلسة 1 أكتوبر المقبل للاطلاع، وأحالت دعوى محمد سيد سلامة للطب الشرعي، كما أحالت دعوى آخرى مقامة من سلطان عبدالغني للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وطلبت توقيع الكشف الطبي في الدعوى المقامة من محمد السيد حلمي.

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