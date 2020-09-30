نظر 78 دعوى خاصة بانتخابات «النواب».. اليوم
الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 11:02 ص
تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، نظر 78 دعوى خاصة بانتخابات مجلس النواب، وكانت المحكمة أصدرت قرارًا بتأجيل نظر الدعاوى لجلسة اليوم، للاطلاع والرد على طلبات المحكمة التي أبدتها للمدعين.
كما قررت المحكمة تأجيل 25 دعوى أخرى لجلسة 1 أكتوبر المقبل للاطلاع، وأحالت دعوى محمد سيد سلامة للطب الشرعي، كما أحالت دعوى آخرى مقامة من سلطان عبدالغني للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وطلبت توقيع الكشف الطبي في الدعوى المقامة من محمد السيد حلمي.
كما قررت المحكمة تأجيل 25 دعوى أخرى لجلسة 1 أكتوبر المقبل للاطلاع، وأحالت دعوى محمد سيد سلامة للطب الشرعي، كما أحالت دعوى آخرى مقامة من سلطان عبدالغني للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وطلبت توقيع الكشف الطبي في الدعوى المقامة من محمد السيد حلمي.