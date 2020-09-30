بريطانيا: إصابات كورونا تصل إلى 448 ألفا والوفيات 42 ألفا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 448 ألفا و729 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء، بتوقيت لندن، حسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء الإصابة بالفيروس، بلغ 42 ألفا و162 حالة، كما تعافى 2368 من المصابين حتى الآن.