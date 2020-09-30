بايدن يهاجم ترامب حول إدارة أزمة فيروس كورونا

هاجم المرشح الديمقراطي، جو بايدن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وفاة الكثير من الأمريكيين في مواجهة جائحة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأكمل - خلال المناظرة الرئاسية الأولى بين ترامب وبايدن- إن ترامب يتهم البلدان الأخرى في فشله في إداره البلاد صحيًا لمواجه الفيروس اللعين، وقد هاجم الرئيس الصيني شي جين بينج، بأنه السبب وتحمله كافة المسؤلية ولكن لم يواجه نفسه في أنه فشل في إداره الأزمة، في المقابل إلغاء الرعاية الصحية على الأمريكيين، كما أنه لم يغلق البلاد لكي يقلل عدد الإصابات والوفيات ولكن قام بالعكس.