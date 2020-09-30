الكونغو الديمقراطية: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بلغ 10 آلاف و631 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 272 شخصًا.