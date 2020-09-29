رسمياً.. نواف الأحمد جابر الصباح أميرًا للكويت

نعى مجلس الوزراء الكويتي، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.وألقى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، أنس خالد الصالح، بيانا على تليفزيون دولة الكويت منذ قليل، أعلن خلاله أن ولي العهد الشيخ نواف الأحمد جابر الصباح هو أمير البلاد.وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقطع التليفزيون الرسمي الكويتي بثه ليذيع آيات من القرآن الكريم.وأعلنت الكويت في 18 يوليو الماضي نقل بعض صلاحيات أمير البلاد لولي عهده نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما)، إثر دخول الأمير المستشفى.ومنذ 23 يوليو، مكث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح في الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج الطبي بعد جراحة خضع لها في الكويت.وأجرى الصباح عام 2019 رحلة علاجية في الولايات المتحدة استمرت 6 أسابيع، تخللها إلغاء لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب وضعه الصحي.وولد الشيخ صباح الأحمد في 16 يونيو عام 1929، ودخل «المدرسة المباركية» ومن ثم أُوفد إلى بعض الدول لا سيما الأجنبية منها للدراسة واكتساب الخبرات والمهارات السياسية التي ساعدته في ممارسة العمل بالشأن العام.