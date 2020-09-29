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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

بوابة الحكومة المصرية.. تنسيق الدبلوم التجارى 2020

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 04:54 م
تنسيق الدبلوم التجارى
تنسيق الدبلوم التجارى
نعمات مدحت
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تصدرت تنسيق الدبلوم التجارى 2020، محركات البحث خلال الساعات الماضية لمعرفة موعد التنسيق وتسجيل الرغبات، حيث ينطلق غدًا الأربعاء الموافق 30 سبتمبر إلى يوم 7 أكتوبر المقبل، في تمام السابعة مساء، تسجيل ويبدأ الطلاب التسجيل على رابط بوابة الحكومة tansik.egypt.gov.eg/application دبلوم المدراس الثانوية الفنية يكون بنظام الـ 3 سنوات أو الـ 5 سنوات، ويلتحق الطالب الذي حصل على مجموع يتعدى الـ 60% على أحد الدبلومات التجارية والصناعية والزراعية والسياحة والفنادق بنظام الثلاث والخمس سنوات، وأما معاهد التمريض التابعة للجامعات فدرجة القبول بها لا تقل عن 75%.


خطوات التقديم في تنسيق الدبلوم التجارى 2020

خطوات مهمة ينبغي اتباعها من قبل الطلاب لكيفية التسجيل الصحيحة للتقديم في تنسيق الدبلوم التجارى 2020، وذلك لن يكون إلا عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب، والرقم السري، بالدخول على الموقع

tansik.egypt.gov.eg/application

 

مواعيد التقديم في تنسيق الدبلوم التجارى 2020

تفتح أبواب المعامل التي يتم بها التقديم في تنسيق الدبلوم التجاري، من الساعة التاسعة صباحا يوميا، وتغلق أبوابها في الساعة الثالثة عصرًا طوال أيام التسجيل، إضافة إلى أن الطالب يمكنه التسجيل من أي مكان على مدار اليوم طالما أن جهازه متصلا بالنت، ويتبع الخطوات الصحيحة، وخلال تلك المدة يمكن للطالب أن يعدل رغباته طوال فترة التسجيل.

 

وزارة التعليم العالي كشفت خلال الأيام الماضية عن المجموع النهائي للإلتحاق بالدبلوم التجاري الفني 2020 نظام الـ 3 سنوات والـ 5 سنوات بمجموع 60%، في الكليات والمعاهد، وتحتفظ الكليات والمعاهد بنسبة 10% مخصصة لطلاب الدبلومات.

 

كليات ومعاهد تنسيق الدبلوم التجارى 2020


حددت وزارة التعليم العالي عدد من الكليات والمعاهد التي يمكن لطلاب الالتحاق بها وهي: كليات التجارة جميع المحافظات (انتظام- انتساب موجه)، كما يمكن للطالب الالتحاق بكلية التربية جامعة حلوان، والمعهد الفني التجاري، و الأكاديمية الحديثة بالمعادى، أو معهد العباسية للعلوم التجارية، إضافة إلى معهد القاهرة الجديدة للعلوم الادارية، وأخيرًا معهد المستقبل العالى طريق الإسماعيلية.

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