زعيمة المعارضة البيلاروسية: ماكرون وعدنا بتنظيم حوار لحل الأزمة

أعلنت سفيتلانا تيخانوفسكايا، زعيمة المعارضة البيلاروسية والمرشحة السابقة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدها بتقديم المساعدة في تنظيم حوار لحل الأزمة في بلادها.وقالت زعيمة المعارضة البيلاروسية، عقب لقائها بالرئيس الفرنسي في ليتوانيا بناء على طلبها، "لقد وعد ماكرون ببذل قصارى جهده للمساعدة في المفاوضات بشأن تخطي الأزمة السياسية في بلادنا".وأضافت تيخانوفسكايا، أن ماكرون وعد بالمساعدة في موضوع إطلاق سراح السجناء السياسيين في بيلاروسيا.