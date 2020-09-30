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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ملفات خاصة

«الداخلية» تحمي قوت الشعب.. ضبط لصوص دعم الخبز بالمحافظات

الأربعاء 30/سبتمبر/2020 - 02:36 ص
حماية قوت الشعب
حماية قوت الشعب
عمرو المزيدي
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تسعى وزارة الداخلية من خلال رجال الإدارة العامة لشرطة التموين للحفاظ على قوت الشعب من بعض معدمي الضمير من أصحاب المخابز، الذين يحاولون سرقة الدعم باختراق المنظومة والاستيلاء على البطاقات، ونجاح رجال الأمن في إعادة ملايين الجنيهات للدولة.
ضبط سيدة
ضبط سيدة
- سيدة تستولى على ٢.٥ مليون جنية

تمكن رجال الإدارة العامة لشرطة التموين من ضبط مالكة مخبز بلدى ببولاق أبوالعلا ؛ لإستيلائها على مبلغ 2،405،548 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها فى السوق السوداء.
ضبط صاحب مخبز
ضبط صاحب مخبز
- صاحب مخبز يستولى على ٣ ملايين جنيه

تمكن رجال المباحث من ضبط مدير مسئول عن مخبز بلدى بالمطرية بالقاهرة لإستيلائه على 2849999 جنيه من أموال الدعم دون وجه حق من خلال التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم إستخراج 82% وبيعها بالسوق السوداء، وضبط مالك مخبز بلدى، كائن بالجمرك بالإسكندرية لتصرفه فى 9،4 طن دقيق بلدى مدعم ببيعها بالسوق السوداء والتربح ماديًا جراء ذلك قدرت بـ 51230 جنيه.
مبالغ مالية
مبالغ مالية

- سرقة 16 مليون جنيه

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة من ضبط صاحب مخبز استولى على 16 مليون جنيه من منظومة الخبز المدعمة بمنطقة بولاق أبو العلا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط بضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة ببولاق أبو العلا لإستيلائه على 16 مليون 303 ألف جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه فى الدقيق البلدى ببيعه فى السوق السوداء طبقًا لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.

ألقت أجهزة الأمن بالإسكندرية القبض على صاحب مخبز بلدي بدائرة قسم مينا البصل لاستيلائه على 2 طن و400 كجم من الدقيق البلدي من خلال إنقاص وزن الأرغفة التي يتم صرفها للمواطنين من خلال ماكينات الخبز الذكية بقصد بيع الدقيق بالسوق السوداء.

وأفاد بيان صادر عن مديرية الأمن أن معلومات كانت وردت لضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بقيام "ص م ع"، 60 عاما، المدير المسئول عن مخبز بلدي كائن بدائرة قسم مينا البصل بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجميع السلع التموينية المدعمة.

وكشفت التحريات عن قيامه بتجميع كميات من الدقيق البلدي من خلال إنقاص وزن الأرغفة التي يتم صرفها للمواطنين من خلال ماكينات الخبز الذكية بقصد بيع الدقيق بالسوق السوداء.
وبمطابقة الرصيد علي الماكينة، تبين وجود زيادة قدرها 48 جوال دقيق بلدي، بإجمالي وزن 2 طن و400 كجم، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة مينا البصل، وجارى العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

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