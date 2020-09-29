«التعليم» تقرر تدريس اللغة الفرنسية بداية من «أولى إعدادي»

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تدريس «اللغة الفرنسية» كلغة ثانية في جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادي.جاء ذلك خلال لقائه السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه والوفد المرافق له، لمناقشة أوجه التعاون بين مصر وفرنسا في إطار خطط تطوير التعليم.وأكد شوقي ضرورة استخدام التكنولوجيا في تعليم اللغات الأجنبية، والاستعانة ببنك المعرفة وتغذيته بأحدث المصادر التعليمية.وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل التعاون في توفير مصادر رقمية متنوعة باللغة الفرنسية على بنك المعرفة ومنصات التعليم التي أطلقتها الوزارة، وكذلك تدريس اللغة الفرنسية كلغة ثانية في جميع مدارس الجمهورية بداية من الصف الأول الإعدادي، واستكمال التعاون في ترجمة المناهج الجديدة للغة الفرنسية، بالإضافة إلى ترجمة المحتوى الرقمي على بنك المعرفة وإتاحته باللغة الفرنسية.