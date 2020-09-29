الصين تسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

قالت هيئة الصحة الوطنية في الصين، إن البر الرئيسي الصيني سجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، قياسا بـ21 حالة سجلت أمس.وأشارت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إلى أن جميع الحالات الجديدة وافدة.وارتفع عدد المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة، ولا يتم احتسابهم كحالات مؤكدة في الصين، إلى 26 من 14 في اليوم السابق.وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في الصين 85384 حالة، فيما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 حالة.