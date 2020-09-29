«عبد الناصر نصف قرن على رحيله» بمكتبة الإسكندرية.. اليوم

ينظم مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم الثلاثاء٬ ندوة بعنوان "عبد الناصر نصف قرن على رحيله"، في إطار احتفال المكتبة بزعمائها الراحلين على اختلاف توجهاتهم.يشارك في الندوة كل من: الدكتور أحمد يوسف؛ أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، والدكتور محمد عفيفي؛ أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، والناقد السينمائي طارق الشناوي٬ والكاتب الصحفي أحمد الجمال، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية.يشار إلى أن مكتبة الإسكندرية قد أنشأت موقعًا إلكترونيًا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر٬ وهو أحد المواقع الوثائقية الذي يحصر جميع أنواع الوثائق المتعلقة بالرئيس، وقد تم بناء الموقع بالتعاون المشترك بين المكتبة ومؤسسة جمال عبد الناصر.يحتوى الموقع على العديد من الوثائق السمعية والبصرية والتي تتضمن51.251 صورة فوتوغرافية، 1.124 بورتورية، 1.360 خطبة مسموعة ومقروءة، 1.190 فيلم تسجيلي وثائقي، بالإضافة أغاني الثورة والقصائد الشعرية ومؤلفات عبد الناصر.