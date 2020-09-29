مستشار البيت الأبيض قلق بسبب تلقى ترامب معلومات خاطئة عن كورونا

أعرب كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة مستشار البيت الأبيض أنتوني فاوتشي، عن قلقه من تلقي الرئيس دونالد ترامب معلومات خاطئة عن فيروس كورونا من أحد المستشارين.وقال «فاوتشي» في حديث لـ«سي إن إن»: «أشعر بالقلق لأن بعض الأشياء التي تقال أحيانًا، يتم إخراجها من سياقها أو هي غير صحيحة».وأشار «فاوتشي» إلى سكوت أتلاس العضو في فريق العمل الخاص بمحاربة كورونا التابع للبيت الأبيض، مضيفًا أنه يقدم معلومات مضللة أو غير صحيحة بشأن وباء فيروس كورونا للرئيس ترامب.وتجدر الإشارة إلى أن فوتشي يترأس المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، ويعتبر أحد أكبر المستشارين للبيت الأبيض بشأن التعامل مع فيروس كورونا.