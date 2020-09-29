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الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 الموافق 12 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

قرار جديد بشأن فحص كورونا السريع

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:40 ص
الصحة العالمية
الصحة العالمية
وكالات
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، ما وصفتها بـ"أنباء طيبة"، بعد اتفاقها مع شركاء بارزين على خطة لتوفير 120 مليون فحص للتشخيص السريع لفيروس كورونا، لمساعدة الدول محدودة ومتوسطة الدخل، لسد فجوة الفحص بينها وبين الدول الأغنى، رغم أن الخطة ليست ممولة بالكامل بعد.

وتعتمد فحوص التشخيص السريع، التي تكلف 5 دولارات للفحص الواحد، على مثيرات الاستجابة المناعية، وقد سمحت بها منظمة الصحة العالمية للاستخدام في حالات الطوارئ الأسبوع الماضي.

ويتطلب برنامج نشرها مبدئيا 600 مليون دولار ويبدأ من الشهر المقبل للوصول بشكل أفضل لمناطق يصعب الوصول فيها لفحوص "بي سي آر" التي عادة ما تستخدم في الدول الأغنى.

وتبحث الفحوص السريعة عن مثيرات الاستجابة المناعية أو البروتينات الموجودة على سطح الفيروس. وينظر إليها عموما على أنها أقل دقة، لكنها أسرع بكثير، من فحوص الأحماض الأمينية، مثل بي سي آر، وتتطلب تلك الفحوص الأخيرة معالجة بمعدات مختبرية ومواد كيميائية متخصصة، عادة ما يستغرق الوصول لنتائج عدة أيام.

وأشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس بالبرنامج باعتباره "أنباء طيبة" في المعركة ضد "كوفيد-19"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وقال: "هذه الفحوص تقدم نتائج يعتمد عليها خلال 15 إلى 30 دقيقة تقريبا، بدلا من ساعات أو أيام، وبأسعار أقل ومعدات أقل تعقيدا. هذا سيمكن من التوسع في الفحص، خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، التي لا تتمتع بمختبرات ملائمة وليس بها ما يكفي من العاملين بالصحة المدربين للقيام بفحوص بي سي آر".

وأضاف دون توضيح: "لدينا اتفاق، لدينا بذرة تمويل والآن نحتاج لتمويل كامل لشراء هذه الفحوص".

من جانبها، قالت د. كاثرينا بويم، المدير التنفيذي لمنظمة غير ربحية تدعى مؤسسة التشخيص الجديد المبتكر، إن النشر سيكون في 20 دولة في أفريقيا، وسيعتمد على دعم مجموعات من بينها مبادرة كلينتون للصحة.

وأضافت أن فحوص التشخيص ستقدم من خلال شركتي "بيوسينسور" و"آبوت".

وقال بيتر ساندس، المدير التنفيذي لغلوبال فاند، وهي شراكة تعمل على إنهاء الأوبئة، إن ذلك سيقدم مليون دولار أولية من آلية الاستجابة لكوفيد-19 التي وضعتها الشركة.

وأضاف أن نشر فحوص التشخيص السريعة سيكون "خطوة مهمة" للمساعدة في احتواء ومكافحة الفيروس.

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