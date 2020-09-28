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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مؤتمر جماهيري لمرشح مستقبل وطن في السنطة بالغربية (فيديو)

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 11:41 م
محمد بدراوي عوض
محمد بدراوي عوض
شريف عبد الغني - حسام فوزي جبر
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نظم محمد بدراوي عوض عضو مجلس النواب عن السنطة، والمرشح عن حزب مستقبل وطن عن دائرة زفتي والسنطة، رفقة عامر الشوربجي ومصطفى أبوزيد، مؤتمرا جماهيريا في السنطة، خلال أول أيام الدعاية الانتخابية بعد إعلان أسماء المرشحين الفردي.

ويتمتع «بدراوي» بجماهيرية وشعبية واسعة بدائرة السنطة وزفتى، نظرا للخدمات الواسعة التي قدمها لأهالي الدائرة خلال الدورة البرلمانية السابقة.
مؤتمر جماهيري لمرشح مستقبل وطن في السنطة بالغربية (فيديو)
مؤتمر جماهيري لمرشح مستقبل وطن في السنطة بالغربية (فيديو)
مؤتمر جماهيري لمرشح مستقبل وطن في السنطة بالغربية (فيديو)
مؤتمر جماهيري لمرشح مستقبل وطن في السنطة بالغربية (فيديو)

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