مؤتمر جماهيري لمرشح مستقبل وطن في السنطة بالغربية (فيديو)

نظم محمد بدراوي عوض عضو مجلس النواب عن السنطة، والمرشح عن حزب مستقبل وطن عن دائرة زفتي والسنطة، رفقة عامر الشوربجي ومصطفى أبوزيد، مؤتمرا جماهيريا في السنطة، خلال أول أيام الدعاية الانتخابية بعد إعلان أسماء المرشحين الفردي.ويتمتع «بدراوي» بجماهيرية وشعبية واسعة بدائرة السنطة وزفتى، نظرا للخدمات الواسعة التي قدمها لأهالي الدائرة خلال الدورة البرلمانية السابقة.