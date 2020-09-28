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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط التسجيل في تنسيق الشهادات المعادلة 2020.. تفاصيل اختبارات القدرات للوافدين

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:52 م
وزيرالتعليم العالي
وزيرالتعليم العالي
إسراء جمال
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رابط التسجيل في شهادات المعادلة 2020 للطلاب المصريين الوافدين الحاصلين على شهادات معادلة أصبح محل بحث الكثير من الطلاب بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تقرر عقد اختبارات القدرات للطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والطلاب الوافدين لهذا العام 2020، الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات.

رابط التسجيل في شهادات المعادلة 2020

وتيسيرا على أبنائنا الطلاب وأولياء الأمور تقرر الاستمرار في إتاحة الفرصة أمام هؤلاء الطلاب لتسجيل اختبارات القدرات الكترونيًا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، نرصد لكم رابط التسجيل في شهادات المعادلة 2020 حيث سيتم فتح الموقع والتسجيل لحجز هذه الاختبارات بدايةً من يوم الأربعاء 30-9-2020، ويمكن التسجيل برقم الدخول والرقم السري الذي يحصل عليه الطالب من موقع التنسيق الإلكتروني من "هنا"


تفاصيل اختبارات القدرات للطلاب الوافدين 2020


ويتم إجراء هذه الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة على النحو التالي:

السبت 3-10-2020
نوع اختبار القدرات: التربية النوعية موسيقية شعبة التربية الموسيقية بكليات التربية
المكان: كلية التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة.

الأحد4-10-2020
نوع اختبارات القدرات: التربية النوعية(فنية) شعبة التربية الفنية.
المكان: كليات التربية النوعية بالدقى جامعة القاهرة.

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الاثنين 5-10-2020
نوع اختبارات القدرات: التربية الفنية.
المكان: كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان.

الثلاثاء 6-10-2020
نوع اختبارات القدرات: التربية الموسيقية.
المكان: كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

الأربعاء 7-10-2020
نوع اختبارات القدرات: الفنون التطبيقية.
المكان: كلية الفنون التطبيقية بالجيزة جامعة حلوان.

الخميس 8-10-2020
نوع اختبارات القدرات:رسم العمارة
المكان: كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان.

السبت 10-10-2020
نوع اختبارات القدرات: رسم الفنون.
المكان: كلية الفنون الجميلة بالزمالك جامعة حلوان.

الأحد 1-11-2020
نوع اختبارات القدرات: الإعلام.
المكان: كلية الإعلام جامعة القاهرة.

الاثنين 12-10-2020
نوع اختبارات القدرات: التربية النوعية بالمنصورة شعبة (مسرح تربوي) لأبناء الدقهلية.
المكان: كلية التربية النوعية جامعة المنصورة.

الثلاثاء 13-10-2020
نوع اختبارات القدرات: التربية الرياضية للبنين
المكان كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان.

نوع اختبارات القدرات: التربية الرياضية للبنات.
المكان: كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة جامعة حلوان.

الأربعاء 14-10-2020
نوع اختبارات القدرات: الجامعات التكنولوجية.
المكان: مقر كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة بالتجمع الخامس.

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وعن الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل في شهادات المعادلة 2020 للطلاب المصريين الوافدين من الخارج حاملي الشهادات العربية والأجنبية، يجب على الطالب التوجه إلى مقر الكلية التي يرغب في أداء الاختبارات بها الساعة التاسعة صباحا ومعه المستندات الآتية:

1. صورة من استمارة النجاح.
2. مستند تحقيق شخصية.
3. عدد 4 صور شخصية.

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