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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حمادة صميدة: «تعبت من التنمر أبوس إيديكم ارحموني»

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 07:03 م
الفنان حمادة صميدة
الفنان حمادة صميدة
ريم محمود
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نشر الفنان حمادة صميدة، منشورا له عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" ناشد فيه الناس بعدم التنمر من شكله.

وقال صميدة فى منشوره: «أنا مريت بظروف صعبة كثيرًا بس من أكثر اللحظات التى لم أتمالك فيها دموعى هى لحظة موت أولادى حمزة وياسين.. ماتت أول فرحة ليا وهما عندهم خمس سنوات وحينها كنت أعتقد أن العالم انتهى بالنسبة لى».

واستكمل قائًلا: «ولكن رحمة ربنا كبيرة فقد رزقنى بإبنى فارس وممكن أضحى بعمرى كله لأجله.. كفاية تنمر وكفاية سخرية.. أبوس إيديكم ارحمونى».

جدير بالذكر أن الفنان حمادة صميدة بدأ تصوير مشاهده في الفيلم الجديد "ثانية واحدة" الذي يجسد بطولته الفنان مصطفى خاطر والفنانة دينا الشربيني، ويعرض مسرحية "صباحية مباركة" في ذات الوقت.
حمادة صميدة: «تعبت من التنمر أبوس إيديكم ارحموني»
حمادة صميدة: «تعبت من التنمر أبوس إيديكم ارحموني»

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