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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سبب الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.. أبرز المعلومات عن أقليم قره باغ

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:29 ص
إقليم قره باغ
إقليم قره باغ
إيمان ماهر
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أعلنت الحكومة الأرمنية، أمس الأحد، الأحكام العرفية في البلاد والتعبئة العامة على خلفية التصعيد العسكري مع أذربيجان في إقليم قره باغ.

وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن قره باغ.

- إقليم جبلي جزء في جنوب القوقاز.
- استقل هذا الإقليم وأصبح يكون جمهورية مرتفعات قرة باغ.
- يقع الإقليم في قلب الأراضي الأذربيجانية وعاصمته سيتباناكيرت نسبة للزعيم الأرميني البلشفي ستيبان شوماهان.
- تبلغ مساحة الإقليم 4.800 كم2 ويبعد عن باكو عاصمة أذربيجان حوالي 270 كم غربًا.
- تبدأ جذور الصراع في الحقبة السوفيتية في عشرينات القرن الماضي حين قام جوزيف ستالين بتطبيق سياسته في التفريق بين الإثنيات وإشعال نار العداء بينها وتفتيت قواها، فقد تعمدت السلطة السوفيتية في عام 1923 ضم الأقلية الأرمينية (سكان كاراباخ) داخل حدود أذربيجان، وبحدود إدارية تُرسم لتجعل كل ما يحيط بها أذربيجانيا.

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