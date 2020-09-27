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الأحد 27 سبتمبر 2020 الموافق 10 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

ماذا قدم الرئيس السيسي لأصحاب المعاشات؟

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 04:26 م
السيسي
السيسي
نوران إمام
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اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي خطوات حقيقية وجادة بملف أصحاب المعاشات، بهدف تطويره وإعطاء الحقوق لمستحقيها، فكانت تلك الفئة بمثابة الجنود المجهولة التي عاصرت مصر في فترات وأزمات مختلفة، ليأتي الرئيس السيسي ويدعمهم بإعطائهم كامل حقوقهم.

ماذا قدم السيسي لأصحاب المعاشات؟
- تم تخصيص 170 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2021/2020 لسداد القسط المقرر للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، متضمنًا أثر ضم العلاوات الخمس، وبذلك سيتم صرف 295 مليار جنيه لأصحاب المعاشات خلال العام المالي الحالي.

- ارتفعت أعداد المستحقين للعلاوات الخمس من القطاع الحكومي والخاص إلى 2 مليون و461 ألف مواطن، بعد إضافة 1000 مستحق جديد الأسبوع الماضي.

- تستعد الحكومة لصرف نحو 7 مليارات جنيه قيمة الدفعة الثانية من المتجمد من العلاوات الخمس، والتي من المقرر صرفها في أقساط ربع سنوية على 4 دفعات قيمة كل منها 25% من القيمة الكلية للعلاوات الخمس المتجمد، وذلك وفقًا ليوم الخميس القادم الأول من أكتوبر.

- منحت الحكومة علاوة دورية بنسبة 7%، بالإضافة إلى علاوة غلاء استثنائية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى للعلاوتين 130 جنيهًا.

- كما تم منح علاوة غلاء استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 10%، بالإضافة إلى العلاوة الدورية، بالإضافة إلى زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهًا، بتكلفة بلغت 24 مليار جنيه.

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