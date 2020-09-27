وزير الأوقاف: التاريخ سيسجل بحروف من نور جهود السيسى فى إنقاذ الوطن

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من عملية إنقاذ شاملة للوطن، إنما هو فضل وتوفيق من الله للرئيس، مشيرا إلى أن التاريخ سيسجل بحروف من نور جهوده في إنقاذ الوطن.وأكد وزير الأوقاف، في تصريحات اليوم الأحد، أن جهود الرئيس السيسي لم تقف عند حدود مواجهة الإرهاب وغل أيدي الإرهابيين عن النيل من مصر وأهلها، فقد استطاع بفضل الله وتوفيقه أن يبحر بسفينة الوطن كقائد حكيم إلى بر الأمان، وخاض بعزة وشرف وما زال يخوض معركة البناء والتعمير في مختلف المجالات من طرق وإسكان وبنية تحتية، وصحة وتعليم، واستصلاح أراضي، والعمل على بناء الإنسان.وأضاف أن الرئيس السيسي يعمل بجد وإخلاص على استعادة مكانة وريادة مصر الإقليمية والدولية والعمل على تقدمها وازدهارها والرقي بها في مختلف المجالات، مما يجعلنا نشعر بمزيد من الفخر والاعتزاز بمصرنا في ظل قيادته الحكيمة الرشيدة.