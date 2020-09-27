سعر الدولار اليوم فى البنوك المصرية الأحد 27-9-2020

أسعار الدولار اليوم فى البنوك المصرية

بالتزامن مع تعاملات بداية الأسبوع في البنوك المصرية، في عدد من البنوك المحلية والأجنبية.ويتحدد سعر الصرف في البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولاري، وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.وعالميا كان مؤشر الدولار، الجمعة، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية مرتفعًا في أحدث التعاملات 0.31% إلى 94.601 وفي طريقه لأفضل مكسب أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أوائل أبريل.وبتسجيله المكاسب لخمسة أيام متتالية مقابل الين الياباني، يكون الدولار قد حقق أفضل أداء أسبوعي، مقابل الين منذ أوائل يونيو؛ حيث انخفض الين اليوم أمام الدولار إلى 105.60.أما محليا فقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس أي 0.5% من 9.25 % إلى 8.75% ومن 10.25% إلى 9.75% ومن 9.75% إلى 9.25% على التوالي.وأضاف البنك المركزي المصري أنه قرر خفض سعر الإئتمان والخصم من 9.75%، إلى 9.25%.15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.15.71 جنيه للشراء.15.81 جنيه للبيع.15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.15.71 جنيه للشراء.15.81 جنيه للبيع.15.71 جنيه للشراء.15.81 جنيه للبيع.15.70 جنيه للشراء.15.80 جنيه للبيع.