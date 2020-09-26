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السبت 26 سبتمبر 2020 الموافق 09 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد أعمال التطوير بالشوارع (صور)

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:03 م
محافظ الأقصر
محافظ الأقصر
هدى الأمير
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قام المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بجولة تفقدية داخل مدينة الأقصر، حيث تفقد منطقة شرق السكة الحديد وأعمال الرصف لمداخل منطقة الجواهرة والقباحى الغربى، والتى تربط هذه المناطق بنجوع السمانين وصولا إلى طريق مطار الأقصر الدولى.

ويبلغ إجمالى الطرق الجارى العمل بها، والمقرر رصفها نحو ٦ كيلومترات، ويأتى رصف هذه الطرق ومداخلها بعد اكتمال أعمال توصيل جميع المرافق وآخرها الغاز الطبيعى وذلك تخفيفا عن معاناة المواطنين.

وأصدر محافظ الأقصر توجيهاته بتطوير منطقة مدخل نجوع القباحى الغربى مع شارع ٢٥ والطريق المؤدي إلى كليات جامعة الأقصر والإدارة التعليمية، وذلك بعمل ميدان يتناسب وطبيعة هذه المنطقة طبقا لرؤية الإدارة العامة لمرور الأقصر.

كما تفقد محافظ الأقصر منطقة سواقى الصياغ التى يجرى بها أعمال تطوير وإعادة الرصف بدءا من الطريق الرئيسى أمام كنيسة الأقباط الكاثوليك، مرورا بالشوارع الجانبية وصولا لمزلقان نجع الخطبة، ويبلغ أطوال الطرق التى يتم رصفها حوالى ٣ كم.

رافق المحافظ فى جولته محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف العام على المشروعات بالمحافظة، والعميد حاتم حمدون مدير مرور الأقصر، وحسام العمدة رئيس حى شرق.

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